Na jaren proberen, hopen en bidden is Lindsay (38) eindelijk zwanger

Haar gebeden zijn verhoord: Lindsay De Bolle (38) is zwanger. De populaire zangeres en haar vriend Kris Bloemen (40) droomden al jaren van een kind, en vertelden dit voorjaar nog al hun hoop te richten op een ivf-behandeling. Nu is er dus goed nieuws. "Ze zijn ontzettend gelukkig", klinkt het in hun entourage.

"Het loopt niet zoals verwacht. Dat moeten we niet onder stoelen of banken steken. Maar ik blijf geloven dat het ooit zal lukken, en ik bid er elke dag om." Een emotionele maar strijdvaardige Lindsay liet het dit voorjaar nog optekenen. Samen met haar vriend Kris Bloemen droomde de schlagerprinses al jaren van een kind, maar de natuur was het koppel niet echt genegen.



Klein artiestje

Nu lacht het geluk hen eindelijk toe. Na jarenlang vruchteloos proberen en een schijnbaar eindeloze lijdensweg langs vruchtbaarheidsklinieken is een 'klein artiestje' in de maak. "Ze zijn immens gelukkig", klinkt het dicht bij het koppel. "De voorbije jaren hebben ze er alles aan gedaan om hun grote geluk na te streven. Dat was niet altijd prettig en soms ging het gepaard met grote ontgoochelingen. Iets wat koppels in hun situatie ongetwijfeld zullen herkennen. Dat het nu zo ver is, maakt het allemaal des te mooier. Ze hebben hier zo hard naar uitgekeken."



