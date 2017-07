Stalker denkt verloofd te zijn met Carmen Electra

Bewerkt door: mvdb

16/07/17 - 18u30 Bron: ANP/BuzzE

© getty.

Carmen Electra voelt zich niet meer veilig in haar eigen huis. De Baywatch-actrice (45) werd in juni verrast door een stalker bij haar op de stoep en is volgens showbizzsite TMZ als de dood voor de man.

De stalker zou ervan overtuigd zijn dat hij verloofd is met Carmen. Ze zag hem een paar weken geleden in zijn auto zitten voor haar huis en besloot de politie te bellen omdat ze het niet vertrouwde. Agenten namen de man mee voor psychisch onderzoek.



Vrienden van de stalker verklaarden volgens TMZ bij de politie dat hij woedeaanvallen heeft. Hij zou meermaals kwaad zijn geworden als hem werd uitgelegd dat hij geen relatie met Electra had.



De actrice regelde een tijdelijk contactverbod, maar dat liep op 7 juli af. Ze zou nu bezig zijn met een permanent verbod.



Electra komt de laatste jaren vooral als merkenambassadrice aan de kost. Ook was ze gast-jurylid in Britain's Got Talent. Madame Tussauds huurde haar vrijdag in om het wassen beeld van Zac Effron te onthullen.