Selah Sue op haar 28ste miljonair

Selah Sue is in één jaar tijd 29 procent rijker geworden, en dat maakt haar nu een miljonair.

Vorig jaar zat de bvba van Sanne Putseys, beter bekend als Selah Sue, met een bedrag van 976.415 euro net onder een miljoen. Maar nu een jaar later blijkt dat haar vermogen is opgetrokken tot 1.261.970 euro.



De zangeres bracht dit jaar geen nieuw album uit, maar zat zeker niet stil. Vorig jaar schreef ze het nummer 'What's the Pressure' waarmee Laura Tesoro de tiende plaats behaalde op het Eurovisiesongfestival. In maart beviel de zangeres van haar eerste zoontje, Seth.