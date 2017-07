Thibaut Courtois scoort vriendin Kim Kardashian

Door: redactie

15/07/17 - 05u00

Rode Duivel Thibaut Courtois (25) die gespot wordt met vrouwelijk schoon aan z'n zijde: het wordt een gewoonte. Deze keer kan hij het bijzonder goed vinden met de Amerikaanse Brittny Gastineau (34), bekend als beste vriendin van realityster Kim Kardashian én als ex van zwemkampioen Michael Phelps. De ontmoeting in een hotelbar in Los Angeles dateert al van 27 juni, maar raakte pas gisteren bekend, toen Brittny deze innige foto's deelde via Snapchat.



Vorige week dinsdag - dus ná de date met Brittny - werd de doelman van Chelsea nog op Mallorca gesignaleerd in het gezelschap van twee Miss België-finalistes. Eén van hen, Maithé Rivera Armayones (18), zwoer toen dat ze "enkel bevriend" is met Thibaut. (SVH)