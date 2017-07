Lil' Kleine opent frituur 'De Belg'

Bewerkt door: mvdb

14/07/17 - 21u22 Bron: ANP/BuzzE

Rapper Lil' Kleine (bekend van 'Drank & Drugs') opent vrijdag 21 juli zijn eigen frituur in het centrum van Amsterdam. Jorik Scholten alias Lil' Kleine wordt naast zijn goede vriend Daniel Lam mede-eigenaar van de 'patatzaak' die De Belg heet.

De Belg is al dertig jaar een begrip in Amsterdam en is opgezet door wijlen Rijk Lam, de vader van Daniel. Na zijn overlijden in 2009 is de zaak enige tijd gerund door anderen, maar Daniel vatte twee jaar geleden het plan op de zaak weer in eigen hand te nemen. Hij verbouwde eigenhandig de zaak.



Jorik Scholten en Daniel Lam zijn al elf jaar vrienden en vanuit die vriendschap is ook het plan ontstaan om samen De Belg te exploiteren."We hebben samen zoveel dingen meegemaakt waardoor onze band ijzersterk is. Ik was er ook bij toen zijn vader ziek werd en overleed. En heb meegemaakt wat dat met hem deed. Dat maakt het gevoel zo sterk dat we na het overlijden van Rijk, hebben besloten ooit samen een bedrijf op te zetten. Dat moment is nu. Niets is leuker om vriendschap naar een nieuw level te tillen en samen geld te verdienen'', zegt Jorik Scholten.



"Daniel vertelde met grote regelmaat over hun familiebedrijf. Toen hij een paar jaar geleden De Belg heeft overgenomen, kwam ons gezamenlijk plan weer ter sprake. Wij hebben beiden de overtuiging om dit bedrijf samen nog groter en mooier te kunnen maken. Daniel brengt de ervaring mee en heeft de ambitie de beste verse patat af te leveren en ik wil naast mijn zangcarrière ook op andere vlakken succesvol zijn. Dat bij elkaar opgeteld moet ervoor zorgen dat we gaan groeien in de komende periode. We gaan knallen, ouwe!"



Qua openingsdatum is 21 juli (de Belgische nationale feestdag, red.) voor 'De Belg' alvast een schot in de roos, lijkt ons.