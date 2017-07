Shia LaBeouf belooft: "Ik ga afkicken"

Bewerkt door: ib

Een filmpje van de dronken en scheldende acteur op het bureau verscheen op website TMZ. "Je gaat naar de hel hiervoor", zegt LaBeouf tegen de agent die zijn aangifte opneemt. Ook slingert de Transformers-acteur een aantal racistische opmerkingen naar het hoofd van de agent. Zo beweert hij dat de zwarte politieman hem discrimineert omdat hij blank is.

Gisterenavodn maakte LaBeouf excuses en zei zich te schamen voor zijn gedrag. "Mijn gebrek aan respect voor gezag is problematisch en destructief. Dit is een nieuw dieptepunt. Ik hoop de bodem.", schreef de acteur in een verklaring op Twitter. "Ik worstel al veel te lang met een verslaving, ik neem nu stappen om weer nuchter te worden en hoop dat mijn fouten me worden vergeven", sluit de acteur af.



Openbaar dronkenschap

Shia LaBeouf werd in februari 2014 dronken opgepakt in een theater in New York omdat hij de voorstelling onderbrak en het publiek tot last was. Tijdens zijn arrestatie schold hij agenten uit en bespuugde ze. Na het incident zocht LaBeouf hulp. Maar in oktober 2015 ging de acteur in Texas opnieuw in de fout en werd gearresteerd vanwege openbaar dronkenschap. Ook toen schold hij agenten uit.



De acteur werkt in Savannah aan een nieuwe speelfilm en is maandag na het incident wel op de set verschenen.