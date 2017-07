Clint Eastwood maakt film over verijdelde Thalysaanslag

Bewerkt door: ib

12/07/17 - 04u15 Bron: Belga

Alek Skarlatos, Spencer Stone en Anthony Sadler gaan zichzelf spelen in de nieuwe film van Clint Eastwood. © epa.

De Amerikaanse regisseur Clint Eastwood, 87 al, plant een film over een verijdelde terreuraanslag. De als conservatief bestempelde oud-acteur wil voor zijn nieuwste prent, die 'The 15:17 to Paris' zal heten werken met de drie Amerikaanse 'Thalys-helden' die op de trein naar Parijs een gewapende man wisten te overmeesteren. Dat maakt producent Warner Bros bekend.

Clint Eastwood casts 3 real American soldiers along with @missjudygreer and @jennafischer for upcoming movie https://t.co/vPjNI5lJ7h pic.twitter.com/Ip2rjNzbm9

Ayoub El-Khazzani, probeerde in augustus 2015 een pistool te laden op een volle Thalystrein. De man werd overmeesterd door drie Amerikanen. Clint Eastwood wil het verhaal nu verfilmen. © afp.

In augustus 2015 hoorden twee Amerikaanse soldaten en een student - Spencer Stone, Alek Skarlatos en Anthony Sadler - hoe iemand in het toilet van een hogesnelheidstrein tussen Amsterdam en Parijs een wapen aan het laden was. De drie konden met behulp van enkele andere passagiers de zwaarbewapende man overmeesteren en verijdelden zo meer dan waarschijnlijk een aanslag.



Jarenlange vriendschap

De film van Clint Eastwood zal de jarenlange vriendschap tussen de drie mannen belichten en natuurlijk ook hun heldendaad in de trein. Naast de drie mannen zullen er met Jenna Fischer, Judy Greer en Ray Corasani ook echte acteurs meespelen in de film.



De drie Amerikanen werden nadien gehuldigd door de Franse en Belgische regering en werden ook ontvangen door de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama in het Witte Huis.



Eerder verfilmde Eastwood ook al het leven van de Amerikaanse scherpschutter Chris Kyle in 'American Sniper'.