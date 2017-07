Nog deze zomer nieuwe plaat Robbie Williams

Bewerkt door: ADN

Robbie Williams op Werchter Boutique. © photo news.

Robbie Williams brengt een tweede album uit onder de naam 'Under The Radar'. Vandaag maakte de artiest met een video op Twitter de release van 'Under The Radar Volume 2' bekend. Fans kunnen het album alvast bestellen via de website van de artiest.