Ann Van Elsen: "Zo stom dat ik botox gebruikt heb"

Sinds een dikke week is het Ann Van Elsen die de Joe-luisteraars 's ochtends wekt. Ze stapte over van MNM, en dat bevalt haar best. Ze is intussen 37, mama van twee dochtertjes, stiefmama van Lewis, verloofd met Filip en intussen komt ze ook nog eens goed overeen met haar ex. "Vroeger was ik perfectionistisch, maar daar ben ik nu wel uitgegroeid", klinkt het in Dag Allemaal.

Ann is intussen al twee jaar verloofd met haar vriend Filip, maar een groot huwelijk zit er niet meteen aan te komen. "We hebben het allebei gehad, dat grote praalfeest. Ik droom daar niet meer van. De enige reden om te trouwen, is om de connectie die we hebben te vieren. En dan zal het iets kleins worden, een barbecue in onze tuin of zo." Met haar ex-man Gunther komt ze overigens goed overeen. "Wij zijn de ouders van June, hé. En met z'n vriendin Stephanie klikt het. Dat komt mede doordat zowel Gunter als ik opnieuw gelukkig zijn. Niemand is 'de achterblijver'."



De ex-miss gaat intussen richting 40, maar daar heeft ze weinig moeite mee. "Ik ben blij dat ik een stabiele relatie en drie geweldige kinderen heb: dat geeft rust in mijn leven en in mijn hoofd." Dat wil echter niet zeggen dat ze niet met haar uiterlijk bezig is. "Als ik met mijne vent ga eten, wil ik er goed uitzien, hé. Maar dat mijn lichaam verandert, stoort me niet. Wanneer ik terugkijk naar foto's van toen ik 25 was, vraag ik me af waarom ik zo onzeker was. Al voel ik me nu wel meer vrouw dan toen, mede dankzij de emotionele rust én mijn leeftijd."



Vroeger gebruikte ze bijvoorbeeld botox, iets waar ze nu spijt van heeft. "Stommerik dat ik was. Mensen rond me gebruikten het en het hielp tegen mijn migraine. Nu besef ik dat ik mijn onzekerheid probeerde te compenseren. Ik ben er al lang mee gestopt. Je kan de rimpeltjes in mijn voorhoofd wel tellen, zeker?"



