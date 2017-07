Véronique Leysen werkt aan een eigen kookboek

TK

10/07/17 - 10u10

© Instagram.

Véronique Leysen heeft het lekker druk met haar koffiebars 'Maurice Coffee & Knits', om over haar kledinglijn met breiwerk nog maar te zwijgen. Ze vond echter nog ergens een gaatje om zelf een kookboek te schrijven, meldt ze op Instagram.

Haar koffiebar/lunchplek 'Maurice Coffee & Knits' doet het erg goed; intussen kent het concept al twee vestigingen in Antwerpen. De voormalige actrice deed er al heel wat ervaring op in de keuken, en waagde zich daarom aan een eigen kookboek. "Ik ben zo blij dat ik kan aankondigen dat ik aan aan mijn eigen Maurice-kookboek werk", kondigde ze aan via Instagram.



Hoe het kookboek er precies zal uitzien, blijft voorlopig een raadsel. Aan de hashtags bij haar post te zien, zal het echter om gezonde recepten gaan en zullen er zeker een paar uit de oude doos komen.