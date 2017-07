'Minnares' Ashton Kutcher blijkt nichtje

Bewerkt door: ib

Ashton Kutcher heeft een verhaal van tabloid Star Magazine rechtgezet op Twitter.

De acteur en techinvesteerder deelde een afbeelding van een artikel waarin hij te zien was met, volgens het bijschrift. "een oogverblindende brunette". In het verhaal werd geïnsinueerd dat Ashton zijn vrouw Mila Kunis bedroog met de dame in kwestie.