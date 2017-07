Robbie Williams zorgt voor spetterende afsluiter van Werchter Boutique

Bewerkt door: ib

9/07/17 - 04u15 Bron: Belga

Foto: Pieter-Jan Vanstockstraeten © photo news.

Topentertainer Robbie Williams heeft gisterenavond op de festivalweide in Werchter de 40.000 aanwezigen een leuke afsluiter bezorgd van Werchter Boutique. De met de nodige humor gebrachte show bevatte naast de hits zoals 'Angels', 'Strong', 'Feel', 'Rock DJ', 'Let Me Entertain You' en 'Back for Good' nog een resem opvallende momenten.

Zo bracht Williams zijn de cover 'Sweet Caroline' van Neil Diamond. "Toen ik als kleine jongen mijn vader met dit nummer zijn publiek op zijn hand zag krijgen, wist ik dat ook ooit zanger wou worden", zei Robbie Williams. Hij sprak ook over zijn eerste ontmoeting met George Michael in 1994 in Berlijn toen hij zich vertwijfeld afvroeg of hij zo goed kon worden als Michael. "We all miss you, George", zei Robbie Williams voor hij de cover 'Freedom' aanhief van de eind vorig jaar overleden zanger.



Strong

Williams herdacht ook de reeks terreuraanslagen in Groot-Brittannië met het bisnummer 'Strong', waarvan hij de tekst had aangepast. "You think I'm strong, you're wrong. I'll sing my song", werd zaterdagavond "You know, we're strong, we're strong. We still singing our song". Na 'Angels', waarvan de vertolking gepaard ging met het nodige vuurwerk, besloot Robbie Williams de show met de cover 'My Way' van Claude François.



Fiets

Eerder op de dag traden op Werchter Boutique achtereenvolgens ook Niels Destadsbader, Erasure, Stan Van Samang, Marco Borsato en Tourist LeMC op. Stan Van Samang, die in het vlakbijgelegen Wijgmaal woont, kwam met de fiets naar het festival en reed ook met zijn tweewieler het podium op.



Volgens de Rotselaarse burgemeester Dirk Claes werden de hulpdiensten tijdens dit festival, dat na TW Classic en Rock Werchter de festivalzomer in Werchter afsluit, nauwelijks met problemen geconfronteerd.