"Ik ben ouder, maar nog steeds een stresskieken"

STIJN VAN HOVE

7/07/17 - 03u11

© rv.

Ze is 42 en nog steeds een lekker beest. Dat zag u reeds in 'Liefde Voor Muziek', en dat zal u deze zomer ook merken wanneer Isabelle A - na acht jaar onder de radar - haar rentree maakt op de grote podia. Gewapend met nieuwe liedjes en haar onweerstaanbare Franse r. "Dit voelt als een tweede kans. Ik ben dankbaar dat ik dit moment kan grijpen."

"Weet je wat grappig is? Als ik mijn zoontje ga afhalen aan de schoolpoort, komen zijn vriendjes naar me toe met de vraag: 'Jij bent toch die zangeres uit 'Liefde Voor Muziek', hé?' Zij hebben me natuurlijk nooit anders gekend. Dat is vertederend en ik vind dat de max." Isabelle A glimlacht. En daar heeft ze alle redenen toe. Want terwijl 'Hé, lekker beest' zijn 27ste verjaardag viert, lijkt de zangeres met 'Zo zal het zijn' helemaal klaar voor een tweede carrière. "Zo voelt het wel een beetje", klinkt het zachtjes. "Ik ben altijd blijven zingen en kon dankzij mijn coverband en onze groep De Grietjes nog steeds van mijn muziek leven, maar blijkbaar ging dat een beetje onopgemerkt voorbij."





Waterloo Zeker nadat haar album 'De macht der gewoonte' in 2008 haar grote 'Waterloo' leek te worden. "Dat was inderdaad geen prettige periode. Ik was toen heel tevreden over die plaat, maar blijkbaar was ze iets te moeilijk voor mijn publiek. Dat voelde ik toen al bij de voorstelling in de AB. Er was een deel van mijn oude publiek aanwezig, en zij vonden het verwarrend. Anderzijds waren er ook nieuwe mensen. Daarom ben ik ook zo blij met dit album. Ik denk dat ik nu het perfecte evenwicht tussen de 'oude' en de 'nieuwe' Isabelle A gevonden heb. Het is te zeggen: ik ben er bijna zeker van. Woensdagavond hield ik een try-out in de Charlatan in Gent en zag ik een heel divers publiek, maar deze keer wérkte het wel. Daar ben ik intens gelukkig om, want eigenlijk is dit de plaat die ik altijd al wilde maken. Daar moet ik dan 42 voor geworden zijn. (lacht) Maar ondanks die leeftijd ben ik nog altijd een stresskieken. Ik beschouw niets als vanzelfsprekend."