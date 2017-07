Bill Cosby verschijnt in november opnieuw voor rechtbank

Bewerkt door: ib

7/07/17 - 01u00 Bron: Belga

Bill Cosby krijgt een nieuw proces. © reuters.

De 79-jarige Amerikaanse komiek Bill Cosby zal zich in november opnieuw moeten verantwoorden voor seksueel misbruik. Het proces begint op 6 november. Dat meldt de openbare aanklager in Montgomery County, in de staat Pennsylvania.