Mel B, met de B van Bankroet: Spice Girl heeft 50 miljoen euro verbrast

Door: Jelle Brans

4/07/17 - 07u17 Bron: HLN

© Photo News.

Melanie Brown (42), beter bekend als Mel B, is failliet. Al het geld dat ze verdiende met de Spice Girls, naar verluidt zo'n 50 miljoen euro, heeft ze in de loop der jaren verbrast aan slechte mannen en een wel héél extravagante levensstijl.

In de hoogdagen van de Spice Girls, de meidengroep die tussen 1996 en 2001 met veel girlpower de hitlijsten beheerste, luidde haar bijnaam 'Scary Spice'. Maar wat Mel B nu overkomt, moet haar pas écht angst aanjagen. Tijdens een hoorzitting in de rechtbank naar aanleiding van Browns vechtscheiding met Stephen Belafonte, claimde ze haar fortuin van zo'n 50 miljoen euro volledig te zijn verloren. Brown en Belafonte, een filmproducer, trouwden in juni 2007 in Las Vegas. Afgelopen maart werd de scheiding aangevraagd.



Hoewel ze maandelijks een slordige 250.000 euro verdient als jurylid bij 'America's Got Talent', is de Spice Girl dus klaarblijkelijk bankroet. "Haar bedrijf heeft nog exact 961 pond (1.096 euro, red.) op de rekening staan. Ze kan haar belastingen niet meer betalen en heeft een torenhoge schuld opgebouwd", aldus haar advocaat, die toegeeft dat de geldproblemen van Mel B én haar ex het gevolg zijn van "ondoordachte levenskeuzes". Het lijstje met luxeuitgaven van het koppel oogt inderdaad hallucinant, met onder meer gepantserde wagens en vakanties met privéjets en butlers voor de kinderen. Vooral Belafonte werd verwend met exorbitante verjaardagscadeaus, waaronder een privé-eiland en een drie dagen durend feest met ingehuurde olifanten.



