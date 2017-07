Tiger Woods leert omgaan met medicijnen

TK

Tiger Woods heeft een cursus gevolgd om verantwoord te leren omgaan met medicijnen. Dat meldt website TMZ. De golfer werd eind mei opgepakt door de politie. Hij was slapend aangetroffen achter het stuur van zijn auto, waarvan de motor nog draaide, op een weg in Florida.

Woods maakte een afwezige en verwarde indruk, had moeite met lopen en kon amper zijn ogen openhouden. Het bleek een reactie te zijn op de mix aan medicijnen die zijn arts hem had voorgeschreven voor zijn rugklachten. Woods beloofde om professionele hulp te zoeken om te leren omgaan met pijnstillers.



"Ik had niet door dat de mix van medicatie zo'n sterk effect had", verklaarde de golfer. Woods heeft de afgelopen twee jaar amper toernooien gespeeld vanwege rugproblemen. Hij liet zich al meerdere keren opereren, maar de pijn houdt aan.



De golfer verklaarde dat hij onder controle staat van artsen en veel steun heeft aan zijn familie.