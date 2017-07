Buren boos op Gwyneth Paltrow

KVE

Gwyneth Paltrow heeft zich de woede van haar buren op de hals gehaald. De actrice wil een nieuw huis neerzetten in het Californische Montecito, tot groot ongenoegen van de buurt.

Volgens Page Six heeft Gwyneth plannen om een landhuis van 5.000 vierkante meter te bouwen. De buren vinden het nieuwe gebouw echter veel te groot, te hoog en totaal niet passen bij de andere huizen in de buurt. Ook zou het kolossale gebouw hun uitzicht verpesten.



"Ze heeft het aan de stok met buren aan drie verschillende kanten", aldus een woordvoerder van de buurt. "We hebben geprobeerd om met haar te praten, maar dat heeft ons nergens gebracht."



De Iron Man-actrice heeft huizen in onder meer Londen, Malibu en Los Angeles en lag al eerder met buren in de clinch. Zo dienden omwonenden van haar huis in LA een klacht in toen Paltrow een immens hek plaatste.