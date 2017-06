Lee Towers ontvangt Edison Oeuvreprijs

Bewerkt door: mvdb

1/07/17 - 00u10 Bron: ANP/BuzzE

© anp.

Lee Towers heeft vrijdagavond in Rotterdam zijn Edison Oeuvreprijs in ontvangst mogen nemen. De Nederlandse zanger (71) kreeg de onderscheiding voor "zijn enorme oeuvre en buitengewone verdiensten voor de Nederlandse muziek".

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb overhandigde Lee zijn prijs. © anp.

Zingende kraanmachinist

Voor de zanger was het geen verrassing dat hij in het zonnetje werd gezet, vorige maand maakte de Stichting Edison bekend dat de "zingende kraanmachinist" een oeuvreprijs op mocht komen halen. "Zo'n prijs krijg je natuurlijk niet als je 25 bent, dan ben je nog te piep", zei Lee vandaag in het tv-programma RTL Boulevard. "Ik heb een mooie bijdrage geleverd aan de Nederlandse showbusiness."



Lee Towers, echte naam Leendert 'Leen' Huijzer, verscheen begin dit jaar in een viraal Engelstalig filmpje van het satirische programma Zondag met Lubach. Cabaretier Arjen Lubach en zijn team stelden daar Nederland aan Donald Trump voor met de woorden "you've got Trump Towers, we have Lee Towers!". De video werd door tientallen miljoenen mensen op YouTube en sociale media bekeken. De Edison is de oudste muziekprijs van Nederland.