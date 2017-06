Stan Van Samang is papa geworden: "Zijn mama is mijn held. Onbeschrijfelijk!"

Door: redactie

30/06/17 - 13u34 Bron: Live Entertainment

© Isopix.

Acteur en zanger Stan Van Samang is papa geworden van een zoon. Lenny heet hij. Het is het eerste kindje van Stan en zijn vriendin Barbara. "Met onze zoon Lenny gaat alles prima en zijn moeder is mijn held! Onbeschrijfelijk!", zegt Stan.