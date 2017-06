Adele heeft een nieuwe hobby: pompons maken

TK

30/06/17 - 12u31 Bron: Metro.co.uk

© kos.

Adele is het touren even beu, dat liet ze weten in een brief aan haar fans. Momenteel werkt ze haar allerlaatste concerten af in het Wembley Stadium in Londen, maar daarna trekt ze zich voor een tijdje terug. Vervelen zal ze zich daarbij niet doen, want ze heeft een nieuwe (ietwat vreemde) hobby.