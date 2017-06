Beth Ditto op Werchter of koningin van de (flauwe) mopjes: "Is mijn cameltoe zichtbaar?"

Annelies Roebben

29/06/17 - 19u50 Bron: Eigen berichtgeving

Ditto tijdens The Graham Norton Show begin deze maand. © photo news.

rock werchter Beth Ditto (36) stond als frontvouw van Gossip al een keer of drie op Werchter, maar trad vandaag solo aan. Wie voor haar naar Klub C was afgezakt, moest het niet alleen stellen met haar muziek, maar ook met grapjes over een mogelijke 'cameltoe', haar steeds groter wordende vagina en lesbische manwijven...

Ditto is een heerlijk complexloze vrouw die vandaag dan ook constant grapjes maakte over de mogelijke cameltoe in haar outfit, haar naar eigen zeggen steeds groter wordende vagina en lesbische manwijven. Ze kreeg er de Klub C alleszins mee aan het lachen. Op haar stevig stemgeluid viel ook niks af te dingen. En ze danste en huppelde rond terwijl ze kirde dat ze zo blij was om op Werchter te zijn.



'I wrote the book' en 'Fire' zaten al vroeg in de set. Toen ze 'Royals' van Lorde begon te coveren, riep ze iedereen op om al naar The Barn te vertrekken waar de Nieuw-Zeelandse bijna haar set ging beginnen. "Moest ik kunnen, ik zou ook gaan kijken", klonk het. Tot dan had Klub C uit haar hand gegeten en braaf alles gedaan wat Ditto vroeg. Vertrekken deed het publiek echter niet, iedereen wilde genieten van de one-woman-show. En van 'Love Long Distance' en 'Heavy Cross', want Beth ging ook haar verleden bij Gossip niet uit de weg.