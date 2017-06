Astrid twee uur op je feestje? Dat is dan 1.200 euro

Door: redactie

28/06/17 - 07u11 Bron: TV Familie

© Instagram.

Astrid Coppens verblijft momenteel voor een langere tijd in ons land voor de opnames van de langspeelfilm 'Verborgen Verlangen'. Haar eerste grote acteerjob combineert ze nu met actes de précense waar ze volgens het blad TV Familie grof geld voor vraagt: 1.200 euro voor 2 uurtjes.

Tegenspeler Roel Vanderstukken zegt vandaag in het blad dat Astrid zich heel hard inzet voor haar eerste hoofdrol. "Ze bereidt zich goed voor en pikt aanwijzingen snel op." Maar ook 's avonds zit Astrid niet stil, zo schuimt ze feestjes af. Ze was aanwezig op de opening van Kaai 31 in Hamme. Dit is een danscafé dat Dylan, de zoon van Michel Van den Brande uit The Sky is the Limit, opende.



De stellingbouwer vertelt vandaag in het blad dat Astrid meer vraagt dan andere BV's. "De meesten rekenen voor een acte de présence ongeveer 500 euro aan." Maar het bezoekje van Astrid Coppens in zijn danscafé heeft Dylan zeker geen windeieren gelegd. "Het was een enorm succes", vertelt Michel. "Er is veel volk opgedaagd in Kaai 31 en fans stonden in rijen te wachten voor een foto met de Vlaamse Hollywoodvrouw."



Toch gaat het Astrid niet allemaal voor de wind: ze is momenteel in een echtscheiding met haar ex John Bryan verwikkeld. De Amerikaanse zakenman zou twee miljoen van haar eisen omdat ze inkomsten zou hebben achtergehouden toen ze nog getrouwd waren.