Zwangere Serena Williams doet krachtige naaktshoot voor Vanity Fair

Door: Maxime Segers

27/06/17 - 22u41 Bron: AD.nl

© Instagram serenawilliams.

Serena Williams siert in augustus de cover van het Amerikaanse magazine Vanity Fair. De zwangere tennisster ging helemaal uit de kleren voor het blad, waardoor haar babybuik niet onopgemerkt kan blijven.

De 35-jarige Williams deelt de twee foto's op Instagram. Bij de foto's deelt ze ook een link van het interview. Daarin is ze zeer openhartig over haar verloofde en Reddit-oprichter Alexis Ohanian en haar zwangerschap. Zo kwam Williams er vlak voor de Australian Open achter dat ze in verwachting was. Ze maakte het blijde nieuws aan haar verloofde bekend door hem zes positieve zwangerschapstesten 'cadeau' te doen.

De tennisster maakte in april per ongeluk bekend in verwachting te zijn. Ze deelde een foto op Snapchat met daarbij de tekst '20 weeks'. "Ik maak elke week een foto om te zien hoe ver ik ben. Dat doe ik voor mijzelf, dat is leuk voor later. Deze foto deelde ik per ongeluk met iedereen", liet ze vlak daarna weten. Williams hoopt dat ze in januari 2018 weer op de baan kan staan.