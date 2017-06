Olga Leyers (19): "Ik weet nog niet of ik herexamens meedoe"

Jolien Boeckx, Annelies Roebben

27/06/17 - 07u32 Bron: HLN

© Noortje Palmers.

Oef, de examens zijn achter de rug. Ook bij onze jonge BV's is een zucht van opluchting te horen. Presentatrice Olga Leyers, die in haar tweede jaar rechten zit, blikt terug op de voorbije blokperiode - en kijkt met nog meer plezier vooruit. Want nu is het eindelijk vakantie.

"Ik heb zaterdag mijn laatste examen gehad. Dat was mondeling: staatsrecht. Ik weet al dat ik erdoor ben. De rest is nog afwachten, binnen een week heb ik de uitslag. Als ik herexamens heb, zie ik wel of ik er enkele in de zomer doe of een aantal vakken meeneem naar volgend jaar. Dan spreid ik mijn studies liever zodat ik alles kan blijven combineren. En dan is het mooi meegenomen dat ik tijdens de zomermaanden van andere dingen kan genieten."



"Sinds de paasvakantie voelde ik de druk om te beginnen en kwam ik al minder 'buiten'. Sinds eind mei heb ik me echt opgesloten om me te concentreren op de blok, en mijn examens begonnen op 1 juni. Op het einde was ik het wel beu. De opluchting afgelopen weekend - toen ik er eindelijk van verlost was - was heel groot. Ik ben dan ook eens goed uitgeweest: gaan eten, op café en gaan dansen. En intussen ben ik begonnen aan de trilogie van 'The Lord of the Rings', heerlijk. Vanaf volgend weekend ben ik op de festivals te vinden voor 'At the Festivals' op Q2. En daarvoor moet ik op Werchter alvast twee dagen werken. Of ik vrijdag tijdens het optreden van Bazart (Olga's lief is gitarist Simon Nuytten, red.) ook van dienst ben? Nog geen idee. Hopelijk kan ik gaan kijken, ik zou het anders wel erg jammer vinden. Of misschien kan ik de reportage maken. Al zou dat verslag vast niet geheel onpartijdig zijn. (lacht)"