"Lezingen Cosby gaan niet over misbruik"

De lezingen die Bill Cosby gaat geven nu de rechtszaak tegen hem nietig is verklaard, gaan niet over seksueel misbruik. De gevallen komiek wil met de tournee alleen zijn reputatie herstellen, zo meldde zijn woordvoerder in een programma van CNN.

Daarmee sprak de zegsvrouw eerdere uitspraken van zichzelf en haar team tegen. Vorige week meldde een collega: "Dit is groter dan Bill Cosby. Een jonger persoon, zeker de jonge atleten van nu, kunnen met deze kwesties te maken krijgen. En ze moeten weten wat ze kunnen tegenkomen als ze feesten, als ze bepaalde dingen doen die ze niet zouden moeten doen."



Voorlichting

De woordvoerder die nu ontkent dat de lezingen over misbruik gaan, zei eerder zelf: "Wetten veranderen. De verjaringslimiet voor slachtoffers van seksueel misbruik wordt verlengd. Dit is waarom mensen voorgelicht moeten worden voor als ze hiermee te maken krijgen. Op dit punt kan alles worden gezien als seksueel misbruik. Het is goed om op de hoogte te zijn van de wet."



Sensatie

Het team van Cosby wijst met een beschuldigende vinger naar de media, die uit sensatie zouden hebben gemeld dat Cosby lezingen over misbruik zou geven. "Dat is precies waar dit om gaat, sensatie zoeken. Terwijl dit juist draait om het herstellen van de reputatie van een man, die al verwoest was door de media voordat hij een stap in de rechtszaal had gezet."