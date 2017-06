Lil' Kim eist tevergeefs geld terug na tegenvallend weekendhuis, eigenaar uren later overvallen

Bewerkt door: mvdb

De politie van Los Angeles onderzoekt of rapster Lil' Kim iets te maken heeft met een overval zondag in de stad. Dat meldt de toonaangevende showbizzsite TMZ.

Lil' Kim had voor een weekend een huis gehuurd in Los Angeles. Het optrekje beviel haar echter niet en samen met haar entourage vertrok ze in de nacht van zaterdag op zondag. De 42-jarige rapster eiste haar geld terug van de eigenaar. Deze weigerde dit, waarop een ruzie uitbrak.



De politie werd gebeld en uiteindelijk vertrok Lil' Kim met haar gevolg. Een paar uur later stond er opeens een groep gemaskerde en gewapende mensen voor de deur.



20.000 dollar

Ze namen 20.000 dollar (17.900 euro) mee. Heel toevallig het bedrag dat Kim terugeiste. Daarna staken de overvallers de banden van de eigenaars auto nog lek.