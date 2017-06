Zieke Hanne krijgt verrassingsbezoekje van Chris Martin in UZ Brussel

Door: redactie

22/06/17

video Chris Martin speelde gisteren een tjokvol Koning Boudewijnstadion plat en doet dat vanavond opnieuw. En overdag rust hij blijkbaar niet uit, want hij bracht een verrassingsbezoekje aan het Universitair Ziekenhuis in Brussel.

Q-luisteraar Hanne, die aan de ziekte van Crohn lijdt, werd vanmiddag door haar arts gebeld dat ze naar het ziekenhuis moest komen voor een verrassing. Dat vertelt ze aan Qmusic-dj's Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe.



Toen Hanne daar aankwam en zag wie daar zomaar even stond, wist ze niet waar ze het had. Chris Martin zong er enkele nummers (zelfs in het Nederlands!) en nam de tijd voor een babbel en foto met alle patiënten en kinderen.