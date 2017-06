Rihanna geeft twitteraar relatieadvies

TK

22/06/17 - 09u52 Bron: ANP

© photo news.

Rihanna zingt, acteert en heeft tussendoor nog tijd om relatieadvies te geven. Een fan van de 29-jarige zangeres benaderde haar op Twitter en vroeg om advies over zijn liefdesverdriet. Tot zijn grote verbazing antwoordde Rihanna.

De Palestijnse jongen, die zich op Twitter Samer noemt, vroeg Rihanna via een direct message: "Hey Robs, hoe ga jij om met een break-up? Ik heb het er moeilijk mee". Een paar uur later kreeg hij antwoord: "Geloof erin dat de break-up een geschenk was! En als je voelt dat je moet huilen, doe dat, want het is niet voor altijd. Je zal opnieuw verliefd worden en dan zal het veel mooier zijn! En ondertussen lekker jezelf zijn en ervan genieten!".



Fans spraken hun dank en bewondering uit voor de betrokkenheid van de artieste bij haar fans. En voor Samer was het advies een echte opsteker. Tegen Buzzfeed zei hij dat het zijn eerste relatie was die was stukgelopen en dat hij het er heel moeilijk mee had. "Ik vroeg Rihanna om advies omdat ze me eerder ook van goede raad heeft voorzien. Ze is heel wijs", aldus Samer.