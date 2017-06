Emma Watson verstopt boeken in Parijs

IB

Emma Watson in Parijs. © getty.

Emma Watson is niet alleen een actrice, ze is ook een feministe die van literatuur houdt. Daarom laat ze in samenwerking met The Book Fairies in wereldsteden boeken achter. Deze week is Parijs aan de beurt, waar ze honderd exemplaren van Margaret Atwoods iconische boek 'The Handmaids Tale' verstopt.

Het is niet toevallig dat Watson gekozen heeft voor 'The Handmaid's Tale', in het Nederlands verkrijgbaar als 'Het Verhaal van de Dienstmaagd'. De dystopische roman uit 1985 van de Canadese schrijfster Margaret Atwood beleeeft sinds de verkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten een opgang, waarin veel lezers het boek (her)ontdekken.



Gilead

Veel mensen vrezen namelijk dat Trumps Amerika, waarin de democratie langzaam wordt uitgehold en waarin voortplantingsrechten ineens op losse schroeven staan, een voorstadium is van Gilead, de theocratische patriarchie waarin het verhaal zich afspeelt en dat een toekomstig, dystopisch Amerika verbeeldt.



De roman is een waarschuwing om alles wat we als vanzelfsprekend beschouwen te koesteren en ervoor te vechten als het bedreigd wordt. Dat is precies wat de vrouwen in de Verenigde Staten nu doen met de Women's Marches die overal in het land plaatsvinden.



Anti-voorspelling

Schrijfster Margaret Atwoord, zegt tijdens het schrijven van het boek niets verzonnen te hebben. "Alles wat in het boek staat is in de geschiedenis al eens gebeurd", zegt ze. Wanneer haar gevraagd wordt of ze bang is dat het met Amerika dezelfde kant opgaat als in haar boek , antwoord ze even diplomatiek als realistisch. "Laten we zeggen dat het een anti-voorspelling is: als deze toekomst gedetailleerd kan worden beschreven, zal het misschien niet gebeuren. Maar je kan niet van zulk wensdenken uitgaan."