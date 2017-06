Dit is de single die Simon Cowell voor de slachtoffers van Londens inferno maakte

Door: redactie

Belofte maakt schuld. Simon Cowell heeft vandaag een single voor de slachtoffers van de brand in de Londense Grenfell Tower gelanceerd. In totaal hoor je een 50-tal artiesten op de nieuwe versie van Bridge Over Troubled Water, met ronkende namen als James Blunt, Dua Lipa en Geri Halliwell.