Filip Meert weer opgepakt: "Met vier breuken en krukken in den bak"

Door: redactie

20/06/17 - 18u04 Bron: Facebook

De vriend van Alizée Poulicek werd vandaag opgepakt omdat hij zijn voorwaarden zou hebben geschonden. "Zever", reageert Filip Meert. © Facebook.

Filip Meert (48) werd vandaag opgepakt door de politie omdat hij zijn voorwaarden geschonden zou hebben. De vriend van ex-Miss België Alizée Poulicek (29) draagt sinds vorige maand een enkelband. Hij raakte een tiental dagen voor hij onder elektronisch toezicht werd gezet in een ernstig verkeersongeval betrokken, daarom moet hij regelmatig naar de kinesist. En daar zou het vandaag zijn misgelopen.

Filip Meert werd voor verkeersagressie tot zes maanden celstraf veroordeeld. Omgezet volgens de wet Lejeune moest hij één maand effectief uitzitten. Vorig jaar zat hij veertien dagen in de gevangenis, maar vroeg dan elektronisch toezicht aan. Door de overbelasting van de dienst Elektronisch Toezicht kwam Meert pas vorige maand aan bod voor een enkelband.



Een tiental dagen voor hij de brief kreeg dat hij de rest van zijn straf met een enkelband moest uitzitten, werd hij op zijn Vespa omvergereden. Hij liep hij een driedubbele bekkenbreuk, een gebroken staartbeen en een zware hersenschudding op. Meert kon amper zijn ziekenhuisbed uit toen hij onder elektronisch toezicht werd gezet.



Sinds enkele weken is Van Meert terug thuis, maar hij heeft nog een lange lijdensweg te gaan. Vandaag moest hij naar de kinesist in het kader van zijn revalidatie, schrijft zijn vriendin Alizée op Facebook. Omdat hij te lang wegbleef en zijn telefoon niet opnam, zou hij volgens Poulicek opnieuw zijn opgepakt. "Terug den bak in met 4 breuken en zijn krukken!", klinkt het boos op de sociaalnetwerksite.