Gwyneth Paltrow heeft tattoo van ex Chris Martin laten verwijderen

Door: redactie

20/06/17 - 16u45 Bron: ANP

© Instagram.

Gwyneth Paltrow lijkt afscheid te hebben genomen van de tatoeage die ze voor haar ex Chris Martin liet zetten. De 44-jarige actrice werd in slechts een bikini gespot tijdens haar vakantie in Saint-Tropez, de C op haar heup was nergens te bekennen.