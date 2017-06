Anouk Matton: "Vroeger noemden ze me 'anorexiakip' op school"

TK

Op 7 september zal Ibiza the place to be zijn, want dan trouwt de wereldberoemde dj Dimitri Vegas met zijn Anouk. De dame heeft het voor elkaar: een knappe vriend, een succesvolle carrière (ze is zelf dj), en ze ziet er nog eens goed uit ook. "Maar dat was ooit anders. "Ik was vroeger zo uitgemergeld mager dat ze me op school 'skelet' of 'anorexiakip'noemden", vertelt ze in Dag Allemaal.

Anouk en Dimitri geven hun jawoord op Ibiza. "We gaan enkel mensen uitnodigen met wie we echt close zijn. Maar we hebben een grote familie en intussen ook héél veel vrienden, dus zal er toch een pak volk zijn. Paris Hilton (die net als Anouk en Dimitri ook dj is, nvdr) zal trouwens ook van de partij zijn. Als tienermeisje was ik een geweldige fan van haar. Ze heeft haar imago misschien een beetje tegen, maar Paris is echt een lieve madam. En ze overlaadt me voortdurend met complimentjes."



Het is niet altijd even gemakkelijk om samen te zijn met een van de meest bekende dj's ter wereld. "In Vlaanderen valt het allemaal wel mee, maar in Zuid-Amerika en Azië ontstaat er massahysterie als Dimi en Mike opduiken. In Brazilië waren er zelfs meisjes die begonnen te huilen toen ze Dimitri zagen." De flirtende vrouwen zijn dan ook nooit ver weg. " Er zijn zelfs vrouwen die nóg meer hun best doen om hem te verleiden als ik in de buurt ben. Och, ik maak me daar weinig zorgen over. Ik weet dat Dimi zich het hoofd niet op hol laat brengen."



Naar eigen zeggen kan ze ook wel wat incasseren, want als kind werd ze zwaar gepest. "Ik was vroeger zo uitgemergeld mager dat ze me op school 'skelet' of 'anorexiakip'noemden. Ik dronk in die tijd speciale shakes van bij de apotheek om bij te komen... Het duurde ook erg lang eer ik, welja, borsten kreeg. En die pestkoppen van vroeger, die zijn vandaag allemaal zó dik geworden. Het lijken wel olifanten! Arrogant of cru? Weet ik. Maar die mensen hebben mij vroeger zoveel pijn gedaan..."



