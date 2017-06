Geena Lisa: "Ik heb jaren naar de voicemail van Yasmine gebeld, alleen maar om haar stem te horen"

TK

Eind deze maand is het acht jaar geleden dat Yasmine uit het leven stapte. Haar boezemvriendin Geena Lisa (43) zet het gemis om in iets positiefs. Deze zomer trekt ze door Vlaanderen met covers van de betreurde zangeres.

De datum staat in Geena's geheugen gegrift alsof het gisteren was: op 25 juni 2009 overleed Yasmine en liet ze de Vlaamse showbizzwereld compleet verbijsterd achter. Het feit dat de zangeres zelf besloot om uit het leven te stappen toen ze amper 37 was, maakt het er voor de nabestaanden niet eenvoudiger op. "Als ik eraan terugdenk, word ik soms nog heel verdrietig", vertelt Geena openhartig in Story. "Maar toch probeer ik vooral onze mooie herinneringen te koesteren. En door nu op tournee te gaan met haar liedjes, heb ik het gevoel dat ze weer dicht bij mij is. Heel fijn. Ik wil er bovendien voor zorgen dat mensen haar liedjes blijven horen zodat ze haar in gedachten houden"



Zwaar

"Een paar jaar geleden had ik het niet gekund om haar liedjes te zingen, maar nu heb ik er echt zin in. Ik zing overigens niet alleen nummers van Yasmine, maar ook van Ann Christy. Ik geef wel toe dat ik het emotionele aspect onderschat heb. Na de eerste repetitie barstte ik in tranen uit en dacht ik dat het me toch niet zou lukken. Maar het helpt dat ik dit samen met Kate Ryan kan doen. En ik voel dankbaarheid voor het feit dat Yasmine zoveel fijne nummers heeft achtergelaten en dat ik haar nog kan horen. Ik heb trouwens heel lang haar telefoonnummer bijgehouden in mijn gsm. Dan belde ik haar antwoordapparaat, gewoon om haar stem te horen. Maar op een bepaald moment moet je daarmee stoppen en los laten. Of ik haar dood verwerkt heb? Dat wel, tijd heelt alle wonden. Maar het gemis blijft en is zelfs groter geworden."



Rust

Geena vertelt ook dat ze de zelfmoord van Yasmine misschien wel zag aankomen. "Haar naasten zagen haar zienderogen achteruit gaan. We waren op een punt gekomen dat ze een periode rust zou nemen. Ik ging zelfs een aantal taken van haar overnemen. Toen dacht ik dat er hoop was, dat ze erdoor zou komen. Maar dan zij heeft er anders over beslist. Ik herinner me ons laatste gesprek en de laatste sms'en die ik haar had gestuurd, maar waarop geen antwoord kwam. (stilte) Weet je, Yasmine was op zoek naar liefde en geluk. Ze zei ook weleens dat ze niet meer wilde leven, maar je denkt niet dat het echt zou gebeuren. Ze was immers omringd door goede vrienden en familie en ze werd begeleid door dokters. Ik heb me echt afgevraagd hoe zoiets kon gebeuren, maar dat heb ik losgelaten. Ik krijg toch geen antwoord en haar terughalen gaat al helemaal niet."



