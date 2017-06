Jackie Chan trots op zijn raceteam

TK

Voor Jackie Chan voelt de tweede plaats van zijn raceteam in de 24 Uur van Le Mans hetzelfde als het winnen van een Oscar. De wereldberoemde acteur, stuntman en filmproducer uit Hongkong volgde gisteren vanuit China de verrichtingen van 'zijn' team in Le Mans. Chan zag hoe Ho-Pin Tung, geboren in het Nederlandse dorpje Velp, tot iets meer dan een uur voor de finish zelfs aan de leiding reed.