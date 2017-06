Achter dit account vol uienringen gaat een wereldster schuil

TK

19/06/17 - 12u31

video Het was een Instagramaccount van dertien in een dozijn: de beheerder van 'onionringsworldwide' had zich voorgenomen om elke ajuinring op haar pad te beoordelen. Alleen bleek die persoon geen nobele onbekende, maar een wereldberoemde zangeres.

Het was talkshowhost Jimmy Fallon die het verband zag. De Instagrampagina had amper 24 volgers, maar zangeres Lorde was er wel één van. En tussen de overige fans zaten verdacht veel van haar vrienden. Voeg daar nog aan toe dat de ajuinringen afkomstig waren van restaurants die ze bezocht had, en de link was snel gelegd.



Tijdens zijn talkshow legde hij haar het vuur aan de schenen. "Hou je van ajuinringen?", klonk het onschuldig, maar Lorde rook meteen onraad. Iets later gaf ze toe dat zij achter de ajuinpagina zit. "Het was een soort van inside joke met mijn vrienden, ik deed het niet om populairder te worden of zo. Maar nu iedereen het weet, heb ik het offline gehaald. Ik wil niet dat ze me met ajuinringen gaan bekogelen op het podium." Ze is echter niet van plan om haar liefde voor de snack op te geven. "Ik vind ze echt ondergewaardeerd."