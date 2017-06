James Cooke en Karen Damen openen hun camping

Door: redactie

James Cooke en Karen Damen hebben hun eerste dag op hun camping goed overleefd. Dat mag blijken uit een foto die Cooke gisteren postte. De twee lieten eerder weten dat ze een nieuw programma voor VIER maken waarin ze samen een camping uitbaten.

"Als onervaren uitbaters zullen ze in 'Camping Karen & James' elke week hun tenten opzetten voor een groep mensen die ze beter willen leren kennen. Mensen die in het gewone leven misschien niet alle kansen krijgen," aldus de zender. "Ze willen hen op hun kampeerterrein een onvergetelijke tijd bezorgen. Samen opstaan, overuren aan de BBQ, lange gesprekken, toiletavonturen, de campingdisco, elkaar een handje helpen, muggen vangen en het bier koud krijgen." Aan de kleine oogjes van James te zien, is dat laatste in ieder geval gelukt.