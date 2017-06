Caitlyn Jenner onder vuur na grap over schietpartij

TK

Een grap van Caitlyn Jenner over de aanslag op congreslid Steve Scalise is bij veel mensen niet in goede aarde gevallen.

De Republikeinse politicus werd woensdag neergeschoten tijdens een training voor de jaarlijkse honkbalwedstrijd tussen de Democraten en de Republikeinen. De schutter was de 66-jarige James Hodgkinson, die zich op sociale media fel uitte tegen Trump en andere Republikeinen. De toestand van Scalise was tot dit weekend kritiek. Inmiddels hebben de artsen dat bijgesteld naar serieus.



Shoot straight

Tijdens een lezing op een conventie van de College Republican National Committee sprak Caitlyn haar afschuw uit over de schietpartij. "Niemand verdient wat daar is gebeurd, dat is niet goed te praten", zei ze tijdens de bijeenkomst, die door bezoekers werd opgenomen en verspreid via social media. "Gelukkig was die kerel een slechte schieter." Daarna maakte ze een grap over liberalen die niet in staat zijn 'to shoot straight', een uitdrukking die letterlijk staat voor niet kunnen schieten, maar figuurlijk betekent: 'eerlijk handelen'.



Ook sprak de realityster haar steun uit voor de beslissing van president Trump om zich terug te trekken uit het klimaatakkoord. Dat zou volgens Caitlyn vooral door andere landen zijn ingesteld om de Amerikaanse economie te dwarsbomen.



Op social media reageerden veel mensen verontwaardigd op de uitspraken. Onder hen actrice en Trump-tegenstander Debra Messing, die de uitlatingen van Caitlyn walgelijk en beschamend noemde.