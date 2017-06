Ariana Grande bedankt fans bij einde Europese toer

Bewerkt door: ib

Aan het einde van het Europese gedeelte van haar Dangerous Woman Tour, heeft Ariana Grande iedereen bedankt voor de steun die ze kreeg na de aanslag bij haar concert in Manchester.





"Ik wil jullie nog eens goed bedanken voor de overweldigende liefde en steun die jullie mij, mijn crew en elkaar hebben laten zien in deze moeilijke tijden", schrijft de zangeres op Instagram.



"Dank uit de grond van mijn hart voor jullie gulheid in de donaties voor One Love Manchester, voor hulp aan de families. Dank dat jullie met de meest bemoedigende, passionele, aanstekende energie naar deze shows kwamen, en dank jullie voor het drogen van mijn tranen."



Het Europese gedeelte van de tournee startte op 8 mei in Stockholm. De 23-jarige zangeres deed op 14 en 16 mei de Ziggo Dome in Amsterdam aan. Na afloop van de show in Manchester op 22 mei blies een terrorist zichzelf op, de aanslag eiste 22 slachtoffers.