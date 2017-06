Pamela Anderson: "Theresa May is de slechtste premier ooit"

bewerkt door: LS

18/06/17 - 14u03 Bron: BuzzE, pamelaandersonfoundation.org

Actrice Pamela Anderson en Brits premier Theresa May © rv.

Pamela Anderson (49) vindt Theresa May de slechtste premier ooit. In een open brief op haar website stelt de Canadees-Amerikaanse actrice dat de Britse premier niets geeft om arme mensen, rechtvaardigheid en vrede.

Britten protesteerden afgelopen vrijdag op straat toen bleek dat de brand in de Grenfell toren voorkomen had kunnen worden. © ap. Met die uitspraak verwijst Pamela naar de brand in de Londense Grenfell Tower waarbij volgens de politie wellicht 58 doden gevallen zijn. Theresa May sprak met de hulpverleners, maar niet met de slachtoffers en dat heeft geleid tot heel wat kritiek. Daarnaast is gebleken dat de brand misschien had kunnen voorkomen worden als de Britse regering destijds ervoor had gekozen het gebouw zo brandveilig mogelijk te maken.



Assange

Wat Pamela de Britse premier vooral verwijt, is dat ze Wikileaks-oprichter Julian Assange vijf jaar gevangen heeft gehouden in de ambassade van Ecuador in Londen. In haar brief legt de actrice uit waarom zij haar hart verpand heeft aan Assange en waarom hij vrij moet komen. "Moed en daadkracht zijn kwaliteiten die een man sexy maken. Julian ging het gevecht aan met het onverslaanbare monster en won. Dat is sexy."



Pamela neemt het al langer op voor Assange. Ondanks geruchten dat de twee een koppel zijn, heeft geen van beiden dat ooit bevestigd. "Moed en daadkracht zijn kwaliteiten die een man sexy maken" Pamela Anderson over Wikileaks-oprichter Julian Assange