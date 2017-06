"Beyoncé is dinsdag bevallen"

TK

De Amerikaanse showbizzsites zijn het erover eens: Beyoncé is bevallen van haar tweeling. Volgens zowel US Weekly als E! News breidde de familie Carter maandagnacht of dinsdagochtend uit met twee nieuwe leden.

Er werd deze week al druk gespeculeerd over de mogelijk bevalling van Queen Bey, en nu werd het ook bevestigd door 'verschillende bronnen'. Volgens Showbizz 411 is er "minder dan 1 procent kans dat het niet klopt" en beviel de zangeres eerder deze week van haar tweeling in het UCLA Medical Center in Los Angeles. "Daarom daagde Jay Z niet op voor zijn Hall of Fame-ceremonie donderdagavond." Eerder deze week werd de man ook al aan het ziekenhuis gespot, samen met dochtertje Blue Ivy.



Een officiële bevestiging is er dus nog niet, en hoe moeder en kinderen het stellen is ook niet geweten, maar het tijdskader zou alvast kunnen kloppen. Beyoncé (35) kondigde in februari aan dat zij en haar man Jay Z (47) een tweeling verwachtten. "We willen onze liefde en ons geluk delen", klonk het toen via Instagram. "We zijn tot tweemaal toe gezegend geweest en zijn enorm dankbaar dat onze familie met twee leden zal groeien." De twee zijn intussen al negen jaar getrouwd en hebben samen al een dochtertje: Blue Ivy (5).