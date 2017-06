Proces tegen Bill Cosby moet overgedaan worden

Bewerkt door: LB

Acteur en komiek Bill Cosby stond terecht op beschuldiging van seksueel misbruik. © epa.

Zelfs na 53 uur of zes dagen beraadslagen is de jury in de zaak rond seksueel misbruik tegen Bill Cosby niet tot een uitspraak gekomen. De juryleden konden het onderling niet eens worden over de vraag of de komiek schuldig is aan het aanranden van Andrea Constand. Dat betekent een zogenaamd 'mistrial', waardoor het proces nietig verklaard wordt en moet overgedaan worden.

De twaalfkoppige jury begon de beraadslagingen maandagnamiddag en kwam vanmorgen terug om voor de tweede keer te melden dat ze niet tot een besluit waren gekomen over de drie beschuldigingen. "Betekent dit dat de jury hopeloos vast zit?", vroeg rechter Steve O'Neill. Toen de jury positief antwoordde, bedankte de rechter hen voor hun diensten, die hij omschreef als "wellicht één van de moedigste, onbaatzuchtigste die ik ooit zag in het rechtssysteem".



Volgens CNN beginnen de aanklagers zich nu voor te bereiden op een nieuw proces tegen Cosby.



Tientallen vrouwen

De 79-jarige acteur wordt van aanranding beschuldigd. De nu 44-jarige Andrea Constand beweert dat Cosby haar drogeerde en aanrandde in zijn huis in Philadelphia in 2004.



Tientallen andere vrouwen zijn naar buiten getreden met gelijkaardige beschuldigingen, maar veel van die zaken zijn verjaard. Toen Constand de rechtszaal verliet, omhelsde ze sympathisanten en anderen die Cosby van seksueel misbruik beschuldigen.



Carrièreadvies

Constand verklaarde in de rechtszaal in Norristown, Pennsylvania dat ze Cosby als een mentor zag en dat ze die avond in januari 2004 naar zijn huis was gegaan voor carrièreadvies. De advocaten van Cosby omschreven haar als een onbetrouwbare getuige, die bovendien een romantische relatie had met Cosby. Die laatste bekende dat hij zijn vrouw decennialang ontrouw was.



Brian McMonagle, de hoofdadvocaat van Cosby, stelde dat Constand nog tientallen keren naar Cosby belde na de vermeende aanranding. Constand verklaarde aan de jury dat ze niets meer had gedaan dan de telefoons van Cosby beantwoorden en dat die gingen over het vrouwenbasketeam aan de universiteit waar zij sportdirecteur was en hij lid was van de toezichtsraad. "Dat waren geen gesprekken met een raadslid, dat waren gesprekken met een geliefde", stelde McMonagle tegenover de jury.

De nu 44-jarige Andrea Constand beweert dat COsby haar drogeerde en aanrandde in zijn huis in Philadelphia in 2004. © afp.