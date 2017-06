Maaike Cafmeyer had creditcard van Lou Reed in handen

Door: redactie

In 'Zot Gedraaid' vertelde Maaike Cafmeyer een opvallend verhaal aan Kris Wauters: "Lou Reed is vaak in Gent geweest, want zijn vrouw is daar geopereerd aan haar heup. In een winkel in onze straat was Lou Reed op een dag toevallig zijn creditcard verloren."



"Het mevrouwtje dat daar werkte had die gevonden en ze zei tegen mij: 'maar allé Maaike. Lou Reed. Wie zou anders nog zo kunnen noemen?' En het was effectief zo. Die kaart is later dan terug bij hem terechtgekomen."

Maaike Cafmeyer had verstuikte nek door optreden Metallica "Ik was absoluut geen fan van Metallica", zo begon Maaike Cafmeyer haar festivalverhaal. "Het was de laatste dag van Torhout Werchter. Ik had mijn spullen al bij elkaar gezocht en ik was helemaal klaar om naar huis te vertrekken, want die laatste groep, Metallica, was niets voor mij. Toen ik op het punt stond om te vertrekken, zag ik dat er twee enorme doodskoppen naast het podium naar beneden kwamen en dat sloeg wel aan."



"Dus ik gaf het een kans. Ineens kwam James Hetfield op het podium en ik heb nog nooit zo'n seks van het podium zien stralen. En bovendien ben ik een hele week lang niet meer in staat geweest om mijn hoofd omhoog te heffen. Ik heb zodanig 'geheadbangd' dat ik een verstuiking aan m'n nek had opgelopen. Maar dat is nog altijd één van de beste optredens die ik heb gezien."