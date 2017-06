Sportpaleistickets Samson & Gert voor jongvolwassenen al allemaal de deur uit

Door: JV

Wie nu nog een ticket van de Ketnet-verjaardagsshow 'Throwback Thursday in het Sportpladijs' met Samson & Gert wil, wordt nu al teruggegooid op een wachtlijst. Alle 16.000 kaartjes zijn inmiddels de deur uit, en dat in amper twee dagen tijd. Zou daar dan zo geen tweede overtreding - euh optreden - van de Studio 100-vrienden van komen, zo, Gertjeuh?

Nostalgische twintigers of dertigers zijn er dus nu al aan voor de moeite, als ze op 30 november nog eens op de koffie zouden willen gaan bij Samson & Gert in het Sportpaleis. Dan viert het duo de twintigste verjaardag van Ketnet met een groots muzikaal feest. Dat is voor een keertje niet bedoeld voor de kinderen van vandaag, maar voor die van tóén. Zij zijn inmiddels 'jongvolwassenen', zoals Samson het ongetwijfeld nooit correct zou uitspreken.



Hebben hun medewerking al toegezegd aan de party in het Antwerpse Sportpaleis: voormalige Ketnetgezichten Steven Van Herreweghe, Sofie Van Moll en Peter Van de Veire. Andere namen zullen volgen, en wie weet, ook nog een tweede datum. In elk geval vind je hier de wachtlijst.