Milow maakt nieuwe single met Beyoncés vaste DJ

Met temperaturen tot 30 graden dit weekend had hij geen beter moment kunnen kiezen om zijn nieuwe single te lanceren. Milow werkte voor 'Summer Days' samen met de populaire Colombiaanse artiest Sebastián Yatra én DJ Swivel, Beyoncés vaste dj. Voeg die topingrediënten samen en Milow hoopt, na Europa en Rusland, nu ook Zuid-Amerika te veroveren.

Al bij de eerste zin van 'Summer Days' - 'Dance on the ocean, they're playing our song' - waan je jezelf op een strand bij een zonsondergang, cocktail in de hand.



"Een soundtrack die bij een zomerse herinnering hoort, dat is 'Summer Days'. Ik ben benieuwd hoe het publiek gaat reageren, want eindelijk mag ik met dit nummer naar buiten komen", zegt Jonathan 'Milow' Vandenbroeck enthousiast.



De song op zich was snel geschreven - de beste nummers komen onverwacht, wordt gezegd - op een rustige novembermiddag in Los Angeles, Milows tweede thuis. Maar er gingen maanden voorbij tot hij het perfect vond. 'Summer Days' ging zelfs mee op Europese tournee. "Ik doe dat vaak met een nieuw nummer. Dan kan ik al eens uittesten hoe het publiek reageert, om er vervolgens nog wat aan te schaven. In april en mei heb ik 'Summer Days' op elk concert gespeeld. De laatste details - de backing vocals en de drums - hebben we zelfs op tournee nog opgenomen. Een hele drukke periode was dat, maar een hele toffe manier van werken", legt Milow uit.



Van bij het begin voelde hij een latin- en reggaetongroove in zijn nieuwe song zitten. En dus besloot Milow om die groove nog door te trekken, door samen te werken met een Colombiaanse muzikant: Sebastián Yatra, een popster met een miljoenenaanhang.



Alsof dat nog niet genoeg was, klopte Jonathan ook aan bij DJ Swivel, de vaste partner van Beyoncé voor het mixen van haar wereldhits.