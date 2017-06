YouTuber Austin Jones weer op vrije voeten

TK

Een Amerikaanse federale rechter heeft YouTuber Austin Jones op borgtocht vrijgelaten. De 24-jarige Jones werd op 12 juni aangehouden op verdenking van het maken van kinderporno. Hij had twee tienermeisjes gevraagd om naaktbeelden naar hem te sturen. De YouTuber hangt bij een veroordeling een gevangenisstraf van 30 jaar boven het hoofd.

De rechter zette na een korte zitting de borgsom op 100.000 dollar (90.000 euro) die kort daarna werd betaald. Jones heeft voorlopig huisarrest tot de volgende zitting, zo meldt E! News. De YouTuber zat er beduusd bij en keek voor zich uit. Hij werd vergezeld door zijn moeder en gaf verder geen commentaar.



Jones heeft tijdens zijn verhoor bekene dat hij via Facebook seksueel getinte gesprekken voerde met minderjarige meisjes. Tegen een van hen zou hij hebben gezegd dat ze naaktvideo's van zichzelf moest opsturen om te bewijzen dat ze 'zijn grootste fan' is.



Jones covert op YouTube bekende liedjes. Dat leverde hem tot dusver ruim 550.000 volgers op, voornamelijk tienermeisjes. Zijn filmpjes zijn in totaal meer dan 25 miljoen keer bekeken.