Dr. Dre doneert 10 miljoen aan ex-school in Compton

Dr. Dre trekt zijn portemonnee voor de bouw van een cultureel centrum voor de Compton High School in Los Angeles. De rapper doneert tien miljoen dollar (8,9 miljoen euro) aan de middelbare school in de wijk waar hij opgroeide.

Met de donatie krijgen de docenten en scholieren niet alleen een spiksplinternieuw aula voor optredens en voorstellingen, ook krijgt men toegang tot de nieuwste techologie om digitale mediaproducties te maken. "Ik wil kinderen de middelen en het onderwijs geven dat ze verdienen", aldus Dr. Dre die in het echt Andre Romelle Young heet.



De 52-jarige rapper en producer werd geboren, en groeide op, in het Californische Compton. Zijn laatste album getiteld 'Compton' werd zelfs vernoemd naar het stadje. Dre liet weten dat hij alle opbrengsten uit de verkoop van de plaat zal doneren aan het cultureel centrum van de school.



Dr. Dre is niet de enige beroemde rapper uit Compton. Ook Kendrick Lamar werd geboren en getogen in het stadje.