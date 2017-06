Gwyneth Paltrow stopt met acteren

Door: redactie

15/06/17 - 23u48 Bron: ANP

© epa.

Gwyneth Paltrow laat haar acteercarrière voor wat het is. De Oscarwinnares wil zich nu volledig richten op haar eigen schoonheids- en lifestylemerk Goop, zo onthulde ze vandaag in The Today Show.

"Ik heb een geweldige carrière gehad, maar mijn passie ligt nu bij het produceren van content, het maken van producten en het regelen van dingen. Het is langzaamaan zo gegroeid. Het is een echt bedrijf geworden", aldus Gwyneth, die overigens niet uitsluit dat ze ooit nog wel eens een rolletje meepakt.



Gwyneths laatste rol was in de geflopte film 'Mortdecai' met Johnny Depp in 2015. Ze won in 1998 een Oscar voor beste actrice in de film 'Shakespeare in Love'.