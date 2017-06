Jury op proces tegen Bill Cosby geraakt het niet eens

kv

De twaalf juryleden op het proces tegen de Amerikaanse entertainer Bill Cosby (79) wegens seksueel misbruik zijn het na 30 uur beraadslagen niet eens kunnen worden over een oordeel. Dat heeft de jury vandaag aan de rechter laten weten volgens de rechtbank in Norristown, in de Amerikaanse staat Pennsylvania.