Sandra Bekkari & Rani De Coninck deden samen mee aan Miss Belgian Beauty

15/06/17 - 09u28 Bron: HLN

Voedingsdeskundige Sandra Bekkari, die dit najaar een dagelijks programma krijgt bij VTM, en Joe-presentatrice Rani De Coninck delen een verleden. De twee deden in 1991 namelijk samen mee aan Miss Belgian Beauty.

Rani (links) en Sandra (rechts)

Dat onthulden de dames gisteren zelf in de Joe-avondspitsshow van Rani en Raf Van Brussel. "Ik herinner mij dat Sandra toen al veel bezig was met sport. Ze heeft ons zelfs allemaal buikspieroefeningen laten doen", herinnerde Rani zich nog. Rani werd in 1991 bekroond als de allereerste Miss Belgian Beauty, Sandra werd net geen eredame met een vierde plaats.